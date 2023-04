Bougez, santé vous bien ! Parc de la Mairie de Bègles Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Bougez, santé vous bien ! Parc de la Mairie de Bègles, 11 mai 2023, Bègles. Bougez, santé vous bien ! Jeudi 11 mai, 17h00 Parc de la Mairie de Bègles Entrée libre Au programme :

– réflexologie plantaire

– massages

– sophrologie

– boxe

– vélo pour les 3-10 ans

– yoga

– fitness

– danse brésilienne

– capoeira Stands de prévention avec la fédération française de cardiologie et la Maison Sport et Santé de la ville de Bègles.

Stands de prévention avec la fédération française de cardiologie et la Maison Sport et Santé de la ville de Bègles.

Restauration sur place avec le food truck Couleurs de Saison et le Bistrot Mobile de l'Estey. Parc de la Mairie de Bègles 77 rue calixte camelle, 33130 Bègles

