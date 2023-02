Soutien à l’Ukraine et aux Ukrainiens Parc de la Mairie de Bègles Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Soutien à l’Ukraine et aux Ukrainiens Parc de la Mairie de Bègles, 24 février 2023, Bègles. Soutien à l’Ukraine et aux Ukrainiens Vendredi 24 février, 17h30 Parc de la Mairie de Bègles

Le maire de Bègles Clément Rossignol Puech invite les Béglaises et Béglais à se réunir à l’Hôtel de Ville pour un moment de recueillement. Parc de la Mairie de Bègles 77 rue calixte camelle, 33130 Bègles Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le vendredi 24 février marquera la première année de l’invasion Russe en Ukraine ayant déclenché le conflit.

Afin de soutenir l’Ukraine et les Ukrainiens, le maire de Bègles Clément Rossignol Puech invite les Béglaises et Béglais à se réunir à l’Hôtel de Ville pour un moment de recueillement.

Le drapeau ukrainien sera symboliquement mis en berne à cette occasion

