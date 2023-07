Soirée du patrimoine de Gâtine Parc de la mairie Cours, 25 août 2023, Cours.

Cours,Deux-Sèvres

Parc de la mairie

Dès 19h Gratuit

Organisée par la mairie et le CARUG. En première partie, Constant Sorrow (duo

country et folk acoustique). En seconde partie, Cactus Riders (rockabilly). Marché des

producteurs, restauration sur place assurée par les producteurs locaux..

2023-08-25 fin : 2023-08-25 . EUR.

Parc de la mairie

Cours 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Town Hall Park

From 7pm Free

Organized by the Town Hall and CARUG. Opening act: Constant Sorrow (country

acoustic folk duo). Second act: Cactus Riders (rockabilly). Farmers’ market

on-site catering provided by local producers.

Parque del Ayuntamiento

A partir de las 19.00 h Gratuito

Organizado por el Ayuntamiento y el CARUG. Teloneros: Constant Sorrow (dúo country

folk acústico). En la segunda parte, Cactus Riders (rockabilly). Mercado agrícola

con catering a cargo de productores locales.

Park des Rathauses

Ab 19 Uhr Kostenlos

Organisiert von der Stadtverwaltung und CARUG. Im ersten Teil: Constant Sorrow (Duo

country und akustischer Folk). Im zweiten Teil: Cactus Riders (Rockabilly). Markt der

produzenten, Verpflegung vor Ort durch lokale Produzenten.

Mise à jour le 2023-06-28 par CC Val de Gâtine