Randonnées VTT/pédestres de l’amicale des pompiers Parc de la mairie Chef-Boutonne, 3 juin 2023, Chef-Boutonne.

Chef-Boutonne,Deux-Sèvres

Randonnées VTT pédestres de l’Amicale des pompiers

Samedi 3 juin de 18h à 19h30 au départ du parc de la mairie de Chef-Boutonne-

Pédestre : 6km ou 12km

VTT : 30 km

13€/adulte 6€/enfant de 8 à 12 ans.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 19:30:00. EUR.

Parc de la mairie

Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Amicale des pompiers’ mountain bike rides

Saturday, June 3 from 6:00 pm to 7:30 pm, starting from the park of the town hall of Chef-Boutonne

Pedestrian : 6km or 12km

Mountain bike : 30 km

13/adult 6/child from 8 to 12 years old

Rutas en bicicleta de montaña de Amicale des pompiers

Sábado 3 de junio, de 18.00 a 19.30 h, con salida del parque del ayuntamiento de Chef-Boutonne

Peatón: 6 km o 12 km

Bicicleta de montaña: 30 km

13/adulto 6/niño de 8 a 12 años

Mountainbike-Fußwanderungen des Freundeskreises der Feuerwehr

Samstag, 3. Juni von 18 bis 19.30 Uhr ab dem Park des Rathauses von Chef-Boutonne-

Fußweg: 6 km oder 12 km

Mountainbike: 30 km

13?/Erwachsener 6?/Kind von 8 bis 12 Jahren

Mise à jour le 2023-05-24 par OT Pays Mellois