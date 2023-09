Cérémonie commémorative du 11 Novembre 1918 Parc de la mairie Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Cérémonie commémorative du 11 Novembre 1918 Parc de la mairie Cenon, 11 novembre 2023, Cenon. Cérémonie commémorative du 11 Novembre 1918 Samedi 11 novembre, 10h30 Parc de la mairie Tout public Déroulé Le 11 novembre marque la fin de la Première Guerre et de ses 52 mois de guerre. Devenue jour du souvenir, cette date porte une dimension commémorative puissante puisqu’elle est la journée des morts pour la France, tous conflits confondus. A Cenon, 168 soldats périront durant les combats. 10h30: cérémonie au cimetière St romain

11h: formation du cortège et cérémonie à la stèle de la déportation

11h20: Cérémonie au monument aux morts

12h: Vin d'honneur à l'espace Simone Signoret

Parc de la mairie
1 Avenue Carnot, 33150 Cenon
Cenon
33150
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

2023-11-11T10:30:00+01:00 – 2023-11-11T12:00:00+01:00

