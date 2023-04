Journée nationale du souvenir des victimes de la Déportation Parc de la mairie Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde

Journée nationale du souvenir des victimes de la Déportation Parc de la mairie, 30 avril 2023, Cenon. Journée nationale du souvenir des victimes de la Déportation Dimanche 30 avril, 11h00 Parc de la mairie Tout public Déroulé: 11h: Rassemblement au parking de la Mairie

11h15: Cérémonial & prises de paroles

11h45: Verre de l’amitié à l’espace Simone Signoret Parc de la mairie 1 Avenue Carnot, 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T11:00:00+02:00 – 2023-04-30T12:30:00+02:00

