Printemps des Plantes Parc de la mairie Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Printemps des Plantes Parc de la mairie, 19 mars 2023, Castanet-Tolosan. Printemps des Plantes Dimanche 19 mars, 10h00 Parc de la mairie Le Parc de la mairie va exploser de couleurs et de senteurs ce dimanche 19 mars. Le printemps aura à peine un jour et il prend un sens plein d’espoir de renouveau en cette année encore contrainte par la situation sanitaire.

Un dimanche en plein air pour flâner, glaner ses prochaines semences et plantations sur les stands des producteurs, ses décos de jardins…

Cette manifestation, organisée par la Ville et l’association Sève de Cocagne, fait chaque année le bonheur des amateurs de nature et de jardinage 38 producteurs seront présents pour vous présenter leurs productions mais aussi vous prodiguer conseils d’achat ou d’entretien de vos plantes et jardins…

Stands de déco, osiériculture, petit outillage, traitement bio, petits animaux, librairie…

Les associations proposeront divers stands notamment autour des plantes médicinales, des nichoirs à insectes, des abeilles… Une cérémonie de plantation pour les petit·es Castanéen·nes

Un cormier sera planté, à 11h, en l’honneur des enfants nés en 2022. Parc de la mairie Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T10:00:00+01:00 – 2023-03-19T18:00:00+01:00

2023-03-19T10:00:00+01:00 – 2023-03-19T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu Parc de la mairie Adresse Castanet-Tolosan Ville Castanet-Tolosan Departement Haute-Garonne Lieu Ville Parc de la mairie Castanet-Tolosan

Parc de la mairie Castanet-Tolosan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-tolosan/

Printemps des Plantes Parc de la mairie 2023-03-19 was last modified: by Printemps des Plantes Parc de la mairie Parc de la mairie 19 mars 2023 CASTANET-TOLOSAN Parc de la mairie Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan Haute-Garonne