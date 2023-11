Marché de Noël Parc de la Mairie Cabannes, 2 décembre 2023, Cabannes.

Cabannes,Bouches-du-Rhône

Marché de Noël de Cabannes.

Vous trouverez, parmi nos nombreux exposants, tout ce dont vous aurez besoin pour de belles fêtes de fin d’année. Des étoiles plein les yeux seront servies à tout le monde..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . .

Parc de la Mairie Place de la Mairie

Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Cabannes Christmas Market.

Among our many exhibitors, you’ll find everything you need for a wonderful festive season. We’ll be serving up starry-eyed delights to everyone.

Mercado de Navidad de Cabannes.

Entre nuestros numerosos expositores, encontrará todo lo que necesita para pasar unas fiestas maravillosas. Habrá estrellas en los ojos de todos.

Weihnachtsmarkt in Cabannes.

Unter unseren zahlreichen Ausstellern finden Sie alles, was Sie für ein schönes Weihnachtsfest brauchen. Sterne voller Augen werden jedem serviert.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence