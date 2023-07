Spectacle chant et musique Parc de la Mairie Bellac Catégories d’Évènement: Bellac

Haute-Vienne Spectacle chant et musique Parc de la Mairie Bellac, 21 juillet 2023, Bellac. Bellac,Haute-Vienne Profitez de moments musicaux dans le parc de la Mairie..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 19:00:00. .

Parc de la Mairie Place de la République

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Enjoy musical moments in the Town Hall park. Disfrute de la música en el parque del Ayuntamiento. Genießen Sie musikalische Momente im Park des Rathauses.

