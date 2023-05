Fête de la musique avec le Breizh-Truck Parc de la mairie Andilly Catégories d’Évènement: Andilly

Val-d'Oise Fête de la musique avec le Breizh-Truck Parc de la mairie, 21 juin 2023, Andilly. Fête de la musique avec le Breizh-Truck Mercredi 21 juin, 18h00 Parc de la mairie Fête de la musique à Andilly ! Rendez-vous le 21 juin dans le parc de la mairie à partir de 19h30.

Au programme :

– à 19h30 : l’artiste andilloise Kizzy Touo

– à 20h30 : Cover Session (reprises funk et pop) ENTRÉE LIBRE – Le Breizh-Truck sera présent pour le sgrands et petits Parc de la mairie Rue rené Cassin 95580 Andilly Andilly 95580 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

