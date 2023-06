Gratiferia Parc de la Luzerne Le Haillan, 24 juin 2023, Le Haillan.

Gratiferia Samedi 24 juin, 10h00 Parc de la Luzerne sur réservation

La Source organise samedi 24 juin de 10h à 12h, au Parc de la Luzerne une GRATIFERIA.

L’objectif de cet évènement est de promouvoir l’échange et le partage entre les exposants et le public. ?

La gratifiera est ouverte à tous les adhérents de la Source ?

il vous suffit de réserver à l’accueil votre venue et le nombre de tables que vous souhaitez ?

Pour cette première édition, nous n’acceptons que des jouets, des vêtements et de la vaisselle dont vous n’avez plus besoin et qui peuvent encore servir !!!!!

✅En tant qu’exposants, nous vous attendons dès 9h30 pour vous installer.

✅Les participants et le public peuvent se servir librement sans contrepartie à partir de 10h.

❌Tous les effets doivent être repris à la fin

? Evènement organisé dans le cadre de la Fête de l’Été, qui se déroule l’après-midi à La Source.

Parc de la Luzerne rue Edmond Rostand 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 34 94 10 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T10:00:00+02:00 – 2023-06-24T12:00:00+02:00

troc échange