Visite du parc de la Liberté Parc de la Liberté, 2 juin 2023, Chablis. Visite du parc de la Liberté 2 – 4 juin Parc de la Liberté Entrée libre Ce grand parc propose plusieurs attractions libres pour les enfants, des tables pour pique-niquer et de grandes étendues de pelouse pour flâner.

Ce sera l’occasion d’admirer différentes essences : fraxinus excelsior globosa « nana », « pendula », liquidambar styracifolia, catalpa bignonioides, métadequoia glyptostroboides, sequoia sempervirens ou encore arbre de la liberté. Parc de la Liberté Avenue Jean Jaurès Chablis 89800 Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T08:00:00+02:00 – 2023-06-02T20:00:00+02:00

2023-06-04T08:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00 © OTCCYT

