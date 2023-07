A la découverte du Parc de la Jatte Parc de la Jatte Levallois-Perret, 1 juillet 2023, Levallois-Perret.

Téléchargez gratuitement l’application Explorama puis scannez le QR code disponible à l’entrée du parc ou au niveau de la boite aux lettre de la Maison Pêche Nature et c’est parti pour une visite ludique et interactive du parc ! Vous découvrirez les plantes, les animaux et toutez les curiosités qui se cachent dans notre superbe parc de la jatte.

Application Explorama : https://explorama.app/les-joueurs/

Parc de la Jatte 22 allée Claude Monet 92300 Levallois Levallois-Perret 92300 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147571732 http://www.maisonpechenature.fr/1/visiter_le_parc_de_la_jatte_1105135.html

En hiver du 1er octobre au 31 mars : de 7h à 20h.

En Eté du 1er avril au 30 septembre de 7h à 22h.

Sanitaires (payant) et point d’eau à l’entrée du parc. Accès gratuit

