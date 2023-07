Cet évènement est passé Visite du Jardin Pédagogique de la Jatte Parc de la Jatte Levallois-Perret Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Levallois-Perret Visite du Jardin Pédagogique de la Jatte Parc de la Jatte Levallois-Perret, 1 juillet 2023, Levallois-Perret. Visite du Jardin Pédagogique de la Jatte 1 juillet – 26 août Parc de la Jatte Potager, plantes aromatiques et médicinales, récupérateur d’eau, composteurs et hôtel à insectes… Visite libre du jardin créé par l’association des Amis de la Maison pêche Nature attenante. Parc de la Jatte 22 allée Claude Monet 92300 Levallois Levallois-Perret 92300 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147571732 http://www.maisonpechenature.fr/1/visiter_le_parc_de_la_jatte_1105135.html Horaires d’ouverture

En hiver du 1er octobre au 31 mars : de 7h à 20h.

En Eté du 1er avril au 30 septembre de 7h à 22h.

Sanitaires (payant) et point d’eau à l’entrée du parc. Accès gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T08:00:00+02:00 – 2023-07-01T20:00:00+02:00

2023-08-26T08:00:00+02:00 – 2023-08-26T20:00:00+02:00 levallois jardin MaisonPecheNature92 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Levallois-Perret Autres Lieu Parc de la Jatte Adresse 22 allée Claude Monet 92300 Levallois Ville Levallois-Perret Departement Hauts-de-Seine Age max 99 Lieu Ville Parc de la Jatte Levallois-Perret

Parc de la Jatte Levallois-Perret Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/levallois-perret/