DECOUVERTE DU PARC DE LA JARRE Parc de la Jarre Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille DECOUVERTE DU PARC DE LA JARRE Parc de la Jarre Marseille, 17 septembre 2023, Marseille. DECOUVERTE DU PARC DE LA JARRE Dimanche 17 septembre, 14h00 Parc de la Jarre Inscriptions à partir du 1er septembre Ce parc paysager avec ses 2 hectares de végétation méditerranéenne et ses arbres fruitiers constitue l’espace vert public central d’un quartier en rénovation et en extension. Parc de la Jarre 59 avenue de la Jarre 13009 Marseille Marseille 13009 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 Ville de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Parc de la Jarre Adresse 59 avenue de la Jarre 13009 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Parc de la Jarre Marseille

Parc de la Jarre Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/