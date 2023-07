Bal Picard Parc de la Hotoie, Amiens (80), 15 août 2023, .

Bal Picard à Amiens (80) à 16h dans le parc de la Hotoie, venez danser sous les grands arbres du parc amiénois à l’occasion de la Finale nationale de Ballon au Poing ! Découverte, initiation et finale du sport picard, et autres jeux picards : assiettes, javelot … Les AMUSéONs sont heureux de retrouver l’événement et leurs partenaires, voilà déjà plusieurs éditions qu’ils jouaient ailleurs ! Accès libre Restauration et buvette sur place. Voir les éditions précédentes ici.

Parc de la Hotoie, Amiens (80) Allée du Bassin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-15T16:00:00+02:00 – 2023-08-15T20:00:00+02:00

