Ille-et-Vilaine Exposition photo en plein air : « Nature en ville » Parc de la Herverie Bruz, 30 juin 2023, Bruz. Exposition photo en plein air : « Nature en ville » 1 juillet – 30 septembre, les samedis Parc de la Herverie Entrée libre. Gratuit ouvert à tous Pour sa neuvième exposition photo en plein air, la ville de Bruz a donné carte blanche à une vingtaine de photographes passionnés autour du thème « Nature en Ville ». Venez découvrir différents clichés mettant en scène la nature dans les villes des quatre coins du monde, à travers les quarante-huit photographies exposées.

L’exposition photo en plein air se tiendra du 1er juillet au 1er octobre, au parc de la Herverie, avenue Joseph Jan à Bruz. Gratuit.

Organisée par la Ville de Bruz, en partenariat avec J.J Flach et Bruz Chromatik, section de l’ALB. Parc de la Herverie 35170 bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T00:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:59:00+02:00

