L’empreinte : Peplum médiéval Parc de la Guierle Brive-la-Gaillarde, 20 octobre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Et si le Moyen Âge était fêtes, chansons et couleurs plutôt que temps sombres et guerriers ? Olivier Martin-Salvan bâtit une fresque bigarrée pour quinze comédiens réunis en une communauté débordante. Le 20 octobre à 20h et le 21 octobre à 19h. Durée: 2h..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . .

Parc de la Guierle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



What if the Middle Ages were a time of festivities, song and color, rather than war and gloom? Olivier Martin-Salvan builds a colorful fresco for fifteen actors in an overflowing community. October 20 at 8pm and October 21 at 7pm. Running time: 2 hrs.

¿Y si la Edad Media fuera fiesta, canto y color en lugar de tiempos oscuros y bélicos? Olivier Martin-Salvan construye un fresco colorista para quince actores en una comunidad desbordante. 20 de octubre a las 20:00 h y 21 de octubre a las 19:00 h. Duración: 2 horas.

Was wäre, wenn das Mittelalter eher aus Festen, Liedern und Farben bestünde als aus dunklen und kriegerischen Zeiten? Olivier Martin-Salvan baut ein buntes Fresko für fünfzehn Schauspieler, die sich zu einer überbordenden Gemeinschaft zusammengefunden haben. Am 20. Oktober um 20 Uhr und am 21. Oktober um 19 Uhr. Dauer: 2 Stunden.

