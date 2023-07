Le Livrodrome Parc de la Guierle Brive-la-Gaillarde, 7 juillet 2023, Brive-la-Gaillarde.

Le Livrodrome, lauréat du Prix Sofia-Lire-Télérama du festival littéraire 2023, c’est un parc d’attractions littéraires itinérant, unique en France, qui s’installera à Brive-La-Gaillarde, le 7 juillet prochain, au Parc de la Guierle.

AU PROGRAMME :

16 attractions littéraires, insolites, ludiques et multimédia.

En continu de 9h à 18h : tatouages manga, ordonnances littéraires, grande roue des mots, radio live, biblio- thèque suspendue, graff, livres géants, livre sonore immersif, cabine d’essayages littéraires, pelote basque, slam, caravane sonore…, et bien d’autres attractions encore construites avec les acteurs du territoire.

ILS SERONT PRÉSENTS !

Émile Bravo (Spirou – L’Espoir malgré tout), Guillaume Nail (Armande Cornix sauve le monde), Val Reiyel (Irineï et le Grand Esprit du mammouth), Philippe Arnaud (Le cirque des enfants perdus), Rutile (Colossale), Diane Truc (Colossale), Claire Gaudriot (Christine de Pizan : la clairvoyante), Célia Flaux (Porcelâme), Ynoxe Graffiti (graffeur), Adèle @unbooketdemots (bookstagrammeuse), Fabrice Garcia-Carpintero (Le Labo des Histoires), les éditions Plume Blanche (éditeur), la médiathèque de Brive, Radio RGB, le Fronton Mobile Briviste, la Ligue de l’Enseignement et la FAL 19, Guillaume Ferrand (association Traces), le collectif Or Normes, Isabelle Machado et le Conservatoire de Brive…

DES ATELIERS CRÉATIFS !

Parmi ces attractions, plusieurs espaces seront dédiés à des ateliers d’écriture, d’illustration, de graff et de découverte des métiers du livre. Pour découvrir le programme des ateliers à Brive, rendez-vous sur notre site internet : https://livrodrome.com/

DES CHÈQUES LIRE À GAGNER !

Des Chèques Lire seront à gagner lors de cette journée exceptionnelle. Ils pourront être dépensés directement dans l’espace librairie du Livrodrome, tenu par Bulles de Papier et La Baignoire d’Archimède.

Parc de la Guierle 28 Quai Tourny, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T09:00:00+02:00 – 2023-07-07T18:00:00+02:00

© Le Livrodrome