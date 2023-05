Bistrot éphémère Parc de la guérivière Montréverd Catégories d’Évènement: Montréverd

Vendée Bistrot éphémère Parc de la guérivière, 13 mai 2023, Montréverd. Bistrot éphémère Samedi 13 mai, 17h00 Parc de la guérivière Entrée gratuite Soirée conviviale avec au programme :

A partir de 17h00 : Marché de producteurs

Soirée concerts : Handpan Music et Music Zak.

Restauration sur place, jeux pour enfants. Parc de la guérivière Montréverd Montréverd 85260 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

