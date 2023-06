Fêtes de la Ville Parc de la Grande Terre La Celle-Saint-Cloud, 24 juin 2023, La Celle-Saint-Cloud.

Fêtes de la Ville Samedi 24 juin, 16h30 Parc de la Grande Terre Entrée libre

Programme des animations

– Marvel Camp » : L’équipe d’animation de la Ville organise des ateliers inspirés de l’univers des Avengers. Venez nombreux !

– Structures gonflables : Tout l’après-midi, un parcours et un château gonflable seront mis à disposition pour le plus grand bonheur des enfants !

– Elastirun Rugby : Envie de vous prendre pour un membre du XV de France ? Cette animation est faite pour vous ! Le principe est simple, courir le plus loin possible pour aplatir le ballon ovale. Attaché par un élastique dans le dos, il peut vous renvoyer en arrière à tout moment.

– Spectacle « Mythologie » à 17h : Venez en famille assister à cette tentative de conférence mythologique en théâtre d’objet ! Une simple table, un sac rempli d’objets incongrus et une conférence loufoque sont les ingrédients de ce spectacle déjanté.

– Balade en poney : à partir de 17h : Le poney club / Centre équestre de Beauregard offre aux enfants des balades en poney dans le parc.

– Stand Bibliothèque : Atelier créatif et coin lecture

– Animations proposées par l’Espace André Joly

Programme de votre soirée

Animations dès 19h30 :

Concert – de19h30 à 23h

Feu d’artifice -de 23h à 23h30 : Tiré sur le parvis de la Mairie, vous pourrez apprécier le feu d’artifice depuis le parc installé dans l’herbe. cette année, les artificiers proposent un spectacle pyrotechnique sur le thème des « Quatre éléments »

DJ – de 23h 20 à 01h : Juste après le feu d’artifice, vous pourrez terminer votre soirée grâce à « Deejay Flo-Ride » jusqu’à 1h du matin !

Parc de la Grande Terre avenue de la Drionne 78170 La Celle-Saint-Cloud 78170 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T16:30:00+02:00 – 2023-06-24T23:59:00+02:00

2023-06-24T16:30:00+02:00 – 2023-06-24T23:59:00+02:00