Animation Nature : découvrez un corridor écologique Parc de la Grande Plaine Toulouse, 20 septembre 2023, Toulouse.

A la découverte des corridors écologiques

Véritables couloirs végétaux, les parcs de la Grande Plaine et des Argoulets constituent des lieux prisés tant pour les Toulousains qui y retrouvent fraîcheur et divertissement, que pour la faune et la flore qui y trouvent un lieu pour vivre et se reproduire.

Le temps d’une balade, portons notre regard sur les animaux et plantes qui partagent notre quotidien et découvrons les actions mises en place par la mairie de Toulouse pour les préserver durablement.

Evènement gratuit et ouvert à tous à partir de 6 ans, dans la limite des places disponibles.

Evènement organisé par la mairie en partenariat avec Nature en Occitanie : animation et sensibilisation à la nature.

Parc de la Grande Plaine 10 Av. Jean Gonord, 31500 Toulouse Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l'Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T14:00:00+02:00 – 2023-09-20T17:00:00+02:00

corridor écologique nature