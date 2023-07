Anim’été : Lecture dans l’herbe Parc de la grande demoiselle Choisy-le-Roi Catégories d’Évènement: Choisy-le-Roi

Val-de-Marne Anim’été : Lecture dans l’herbe Parc de la grande demoiselle Choisy-le-Roi, 12 juillet 2023, Choisy-le-Roi. Anim’été : Lecture dans l’herbe 12 juillet et 2 août Parc de la grande demoiselle Entrée libre Venez vous détendre, lire, découvrir et écouter des histoires dans le Parc de la Grande Demoiselle avec les médiathécaires !

Ouvert à tous Parc de la grande demoiselle 2 Rue Gutenberg, 94600 Choisy-le-Roi Choisy-le-Roi 94600 Centre Sud Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T16:00:00+02:00 – 2023-07-12T17:30:00+02:00

