Atelier – Commedia dell'Arte Vendredi 28 juillet, 14h00 Parc de la Gramine sur trétaux

Atelier Commedia dell'Arte, le 28 juillet 2023 au parc de la Gramine à Montereau-Fault-Yonne de 14h à 17h30.

Fondée en 2009, la Compagnie Théâtrale des Passeurs est composée de neuf comédiens permanents. La compagnie est née de notre envie de transmettre notre amour du théâtre, des mots et du mouvement.

Parc de la Gramine sur trétaux
1 Rue Honoré de Balzac, 77130 Montereau-Fault-Yonne

Situé au cœur du quartier de Surville, le parc de la Gramine est un lieu de vie majeur de la ville haute de Montereau. Après la construction d'un muret d'enceinte en 2016 afin d'apporter davantage de sécurité aux visiteurs, la municipalité va désormais entamer des travaux pour réaménager totalement l'endroit dans le but de lui offrir une seconde jeunesse.

