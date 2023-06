Spectacles « Contes autour de l’Arbre » COMPAGNIE ROUGE VIVIER Parc de la Fontaine-aux-Pigeons La Ferté-sous-Jouarre, 1 juillet 2023, La Ferté-sous-Jouarre.

Spectacles « Contes autour de l’Arbre » COMPAGNIE ROUGE VIVIER Samedi 1 juillet, 17h00 Parc de la Fontaine-aux-Pigeons

Spectacle bilingue en langue des signes.

L’arbre est un des éléments vivants les plus nécessaires à la diversité de la Terre: du conte de Grimm (Conte du genévrier) où une maman devient un arbre et protège son fils, au conte de Déméter, déesse grecque de l’agriculture. Le duo de conteuses bilingues (Français-LSF) vous fera également participer avec la chanson/ chant signe d’Anne Sylvestre Les grandes ballades.

Renseignements et programme complet : https://emmenezmoi.fr/fr/la-ferte-sous-jouarre

Parc de la Fontaine-aux-Pigeons 43 Rue du Guet 77260 La Ferté-sous-Jouarre, France La Ferté-sous-Jouarre 77260 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://emmenezmoi.fr/fr/la-ferte-sous-jouarre »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T17:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:15:00+02:00

2023-07-01T17:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:15:00+02:00

©alDehée2020