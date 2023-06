Spectacle « TOYO » COMPAGNIE LES COLPORTEURS Parc de la Fontaine-aux-Pigeons La Ferté-sous-Jouarre La Ferté-sous-Jouarre Catégories d’Évènement: La Ferté-sous-Jouarre

Seine-et-Marne Spectacle « TOYO » COMPAGNIE LES COLPORTEURS Parc de la Fontaine-aux-Pigeons La Ferté-sous-Jouarre, 1 juillet 2023, La Ferté-sous-Jouarre. Spectacle « TOYO » COMPAGNIE LES COLPORTEURS Samedi 1 juillet, 11h30 Parc de la Fontaine-aux-Pigeons Tchi-tchi-tchi ! Un son mystérieux intrigue Gillou l’équilibriste-contorsionniste… Il s’approche et découvre Toyo. Toyo c’est un tuyau de chantier, tout froid tout raide, tout creux… quelle aubaine !

Ce spectacle drôle et poétique sur l’utilisation de tout, même d’un tuyau qui traîne…. La poésie qui naît des déchets. Renseignements et programme complet : https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-la-ferte-sous-jouarre Parc de la Fontaine-aux-Pigeons 43 Rue du Guet 77260 La Ferté-sous-Jouarre, France La Ferté-sous-Jouarre 77260 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-la-ferte-sous-jouarre »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

