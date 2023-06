SPECTACLE ENFANTS »INSPECTEUR CORNICHON » Parc de la Fligotière Vernantes, 3 juin 2023, Vernantes.

Vernantes,Maine-et-Loire

L’association »Allez HOP Familles Rurales Vernantes » convie les petits et les grands à aider l’inspecteur Cornichon dans son enquête policière interactive..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 17:00:00. EUR.

Parc de la Fligotière

Vernantes 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The association »Allez HOP Familles Rurales Vernantes » invites young and old to help Inspector Cornichon in his interactive police investigation.

La asociación »Allez HOP Familles Rurales Vernantes » invita a grandes y pequeños a ayudar al inspector Cornichon en su investigación policial interactiva.

Der Verein »Allez HOP Familles Rurales Vernantes » lädt Groß und Klein ein, Inspektor Cornichon bei seinen interaktiven polizeilichen Ermittlungen zu helfen.

