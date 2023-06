Anim Feyssine : ramène ta graine Parc de la Feyssine Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Anim Feyssine : ramène ta graine Parc de la Feyssine Villeurbanne, 30 août 2023, Villeurbanne. Anim Feyssine : ramène ta graine Mercredi 30 août, 14h45 Parc de la Feyssine Enfants accompagnés d’un adulte ; Gratuit Comment la fleur que nous observons au bord du chemin est arrivée là ? Les plantes ont plein de stratégies différentes ! Venez à la rencontre des graines sauvages, vous verrez les plantes d’une autre façon.

Animée par Cueille et Croque Parc de la Feyssine 12 Avenue Monin, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.villeurbanne.fr/nature-en-ville-parcs-et-jardins/animfeyssine/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 72 65 80 90 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Parc de la Feyssine Adresse 12 Avenue Monin, 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

