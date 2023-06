Anim Feyssine : suivez la piste Parc de la Feyssine Villeurbanne, 23 août 2023, Villeurbanne.

Anim Feyssine : suivez la piste Mercredi 23 août, 14h45 Parc de la Feyssine Enfants accompagnés d’un adulte ; Gratuit

Nous entendons de plus en plus parler de changement climatique. Mais quelles sont ses conséquences sur la faune aquatique ? Pour le découvrir, il vous faudra retrouver et décoder toutes les balises cachées au sein du parc.

Animée par la fédération de pêche du Rhône

Parc de la Feyssine 12 Avenue Monin, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.villeurbanne.fr/nature-en-ville-parcs-et-jardins/animfeyssine/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 72 65 80 90 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T14:45:00+02:00 – 2023-08-23T17:00:00+02:00

faune aquatique balade

