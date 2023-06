Anim Feyssine : qui mange qui ? Parc de la Feyssine Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Anim Feyssine : qui mange qui ? Parc de la Feyssine Villeurbanne, 26 juillet 2023, Villeurbanne. Anim Feyssine : qui mange qui ? Mercredi 26 juillet, 14h45 Parc de la Feyssine Enfants accompagnés d’un adulte ; Gratuit Être ou ne pas être manger. Au travers de jeux sur la chaine alimentaire, vous découvrirez l’équilibre et les dangers que la biodiversité rencontre au quotidien.

Animé par la LPO

Parc de la Feyssine
12 Avenue Monin, 69100 Villeurbanne
Villeurbanne
69100 Métropole de Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes

