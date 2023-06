Anim Feyssine : pollinizz Parc de la Feyssine Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Anim Feyssine : pollinizz Parc de la Feyssine Villeurbanne, 19 juillet 2023, Villeurbanne. Anim Feyssine : pollinizz Mercredi 19 juillet, 14h45 Parc de la Feyssine Enfants accompagnés d’un adulte ; Gratuit Avec vos filets à papillons et vos boites loupes, venez découvrir le monde fascinant des pollinisateurs

Animée par Arthropologia Parc de la Feyssine 12 Avenue Monin, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.villeurbanne.fr/nature-en-ville-parcs-et-jardins/animfeyssine/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 72 65 80 90 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T14:45:00+02:00 – 2023-07-19T17:00:00+02:00

2023-07-19T14:45:00+02:00 – 2023-07-19T17:00:00+02:00 jeu nature Image by Pexels Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Parc de la Feyssine Adresse 12 Avenue Monin, 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Parc de la Feyssine Villeurbanne

Parc de la Feyssine Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Anim Feyssine : pollinizz Parc de la Feyssine Villeurbanne 2023-07-19 was last modified: by Anim Feyssine : pollinizz Parc de la Feyssine Villeurbanne Parc de la Feyssine Villeurbanne 19 juillet 2023