Randonnée danse & nature au parc de la Feyssine Parc de la Feyssine, 17 septembre 2022, Villeurbanne. Randonnée danse & nature au parc de la Feyssine Samedi 17 septembre, 10h00 Parc de la Feyssine Patrick et Marine vous proposent une balade au Parc de la Feyssine, entre contemplation, sensation et expérimentation. Parc de la Feyssine 12 Avenue Monin, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.unetrefunambule.com/events/randonnee-danse-nature-2 »}] Randonnée danse & nature au parc de la Feyssine Samedi 17 septembre, 10:00-12:00, Parc de la Feyssine Patrick Mathon (guide de randonnée urbaine) & Marine Trennec-Arents (danseuse et praticienne somatique) vous proposent une balade au Parc de la Feyssine, à Villeurbanne, entre contemplation, sensation et expérimentation. Le corps de la danseuse et la voix du guide racontent le parc de la Feyssine, son côté sauvage, et son côté domestiqué. Peu à peu, le public est invité à participer, en interagissant par des gestuelles simples, des sons, des jeux avec les éléments naturels et il appréhende ainsi le sensible du parc, son côté sauvage et son rapport à l’eau. Pratique

Inscription : https://www.unetrefunambule.com/events/randonnee-danse-nature-2

Tarif Plein : 25€ Tarif Réduit : 20€ (ouvert aux personnes ayant un petit budget ET s’inscrivant avant le 10/09) Payable également en Gonettes (sur le compte de Lyon City Trek ou Un être funambule) Les billets ne sont ni annulables, ni rembourssables.

Point de RDV précis communiqué dans l’email de confirmation d’achat

2022-09-17T10:00:00+02:00

2022-09-17T12:00:00+02:00 Marine Trennec-Arents

