Inititiation – Jours d’Angles Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 28 novembre 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne

Etude tulle droit et pavés, animé par Stéphanie Michaud, « un des meilleurs ouvriers de France ». Matériels fournis: toile, fils, cahier technique. Possibilité de restauration sur place. Sur inscription.

2023-11-28 fin : 2023-11-29 . EUR.

Parc de la Falquette

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Study of straight tulle and cobblestones, led by Stéphanie Michaud, « one of France’s best craftsmen ». Materials supplied: canvas, threads, technical notebook. Catering available on site. Registration required

Estudio de tul recto y adoquines, dirigido por Stéphanie Michaud, « una de las mejores obreras de Francia ». Materiales proporcionados: tela, hilos, cuaderno técnico. Catering disponible in situ. Inscripción obligatoria

Tüll und Pflastersteine, geleitet von Stéphanie Michaud, « einer der besten Arbeiter Frankreichs ». Zur Verfügung gestellte Materialien: Stoff, Fäden, technisches Heft. Möglichkeit, vor Ort zu essen. Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère