Visite guidée 2023 : Rouffignac Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 8 août 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne

Mars 44 : la France est divisée, les troupes allemandes et leurs collaborateurs pressentent leurs fins proches. Est-ce cela qui les rend encore plus agressifs et violents ? Un village du Périgord va, en particulier, en faire la douloureuse expérience. Rouffignac dans les derniers jours mars 44 sera brulé par les troupes d’occupation, sa population souffrira la torture, la déportation, le meurtre.

A travers une visite nocturne nous tenterons de comprendre les mécanismes qui aboutirent au drame qui se joua ce jour-là dans ce village du Périgord.

Visite assurée par un guide professionnel de l’agence Périgord Welcome.

Réservation impérative en ligne..

Parc de la Falquette

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



March 44: France is divided, the German troops and their collaborators sense their end is near. Is this what makes them even more aggressive and violent? A village in the Périgord will, in particular, make the painful experience. Rouffignac in the last days of March 44 will be burned by the occupying troops, its population will suffer torture, deportation, murder.

Through a nocturnal visit we will try to understand the mechanisms that led to the drama that took place that day in this village of the Périgord.

The visit is led by a professional guide from the agency Périgord Welcome.

Reservation required on line.

Marzo del 44: Francia está dividida, y las tropas alemanas y sus colaboradores presienten que su fin está cerca. ¿Es esto lo que les hace aún más agresivos y violentos? Un pueblo de la región del Périgord, en particular, iba a experimentarlo dolorosamente. En los últimos días de marzo del 44, Rouffignac fue incendiado por las tropas de ocupación, y su población sufrió torturas, deportaciones y asesinatos.

A través de una visita nocturna, intentaremos comprender los mecanismos que condujeron a la tragedia que tuvo lugar aquel día en este pueblo del Périgord.

La visita está dirigida por un guía profesional de Périgord Welcome.

Imprescindible reservar en línea.

März 44: Frankreich ist geteilt, die deutschen Truppen und ihre Kollaborateure ahnen ihr nahes Ende. Macht sie das noch aggressiver und gewalttätiger? Ein Dorf im Périgord muss diese schmerzhafte Erfahrung machen. Rouffignac wird in den letzten Tagen des März 44 von den Besatzungstruppen niedergebrannt, seine Bevölkerung leidet unter Folter, Deportation und Mord.

In einem nächtlichen Rundgang versuchen wir, die Mechanismen zu verstehen, die zu dem Drama führten, das sich an diesem Tag in diesem Dorf im Périgord abspielte.

Der Besuch wird von einem professionellen Fremdenführer der Agentur Périgord Welcome durchgeführt.

Reservierung unbedingt online erforderlich.

