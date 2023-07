Festi’ziaouley Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 29 juillet 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne

Marché des créateurs, stage de danses et percussions africaines, spectacle et concert Ory Jah.

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . .

Parc de la Falquette

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Creators’ market, African dance and percussion workshop, Ory Jah show and concert

Mercado de diseñadores, curso de danza y percusión africanas, espectáculo y concierto de Ory Jah

Designermarkt, Workshop für afrikanische Tänze und Percussion, Show und Konzert Ory Jah

