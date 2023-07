Déjeuner sur l’herbe « Autour du Fil » Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 9 juillet 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne

Restauration sur place avec salade/frites, grillades et desserts. Démonstration musique. Expositions « Périgord 1900 ».

2023-07-09 fin : 2023-07-09 . .

Parc de la Falquette

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On-site catering with salad/fries, grills and desserts. Music demonstration. Périgord 1900″ exhibitions

Catering in situ con ensaladas/patatas fritas, parrilladas y postres. Demostración musical. Exposiciones « Périgord 1900

Verpflegung vor Ort mit Salat/Pommes frites, Gegrilltem und Desserts. Vorführung von Musik. Ausstellungen « Périgord 1900 »

