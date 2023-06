Fête de la musique 2023 Parc de la coulée verte Saint-André-Treize-Voies Saint-André-Treize-Voies Catégories d’Évènement: Saint-André-Treize-Voies

Vendée Fête de la musique 2023 Parc de la coulée verte Saint-André-Treize-Voies, 23 juin 2023, Saint-André-Treize-Voies. Fête de la musique 2023 Vendredi 23 juin, 19h00 Parc de la coulée verte entrée gratuite En présence de : Colors

Dusty dunes

Dirt circle Bar, restauration sur place Parc de la coulée verte 85260 Saint-André-Treize-Voies Saint-André-Treize-Voies 85260 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Comité des Fêtes Saint-André-Treize-Voies

