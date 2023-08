Fête du Vélo Parc de la coulée Verte Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Fête du Vélo Parc de la coulée Verte Guérande, 24 septembre 2023, Guérande. Fête du Vélo Dimanche 24 septembre, 11h00 Parc de la coulée Verte Gratuit, ouvert à tous La Fête du vélo revient à Guérande pour une 3ème édition ! De nombreuses animations sont au programme de cette journée dédiée au vélo sous toutes ses formes.

Vide-grenier spécial vélo, ateliers de réparation de vélos anciens, essais de vélos à assistance électrique, contrôles techniques gratuits, distribution de cartes… Vous pourrez aussi y découvrir un manège à pédales ou le bike polo. Parc de la coulée Verte Avenue Anne de Bretagne 44350 Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T11:00:00+02:00 – 2023-09-24T17:00:00+02:00

