Open Air Samedi 26 août, 15h30 Parc de la Coulée Verte Entrée libre

Différentes animations seront proposées durant l’après-midi notamment avec des structures gonflables, des jeux en bois, un espace maquillage, un espace aérien avec la compagnie « Cie les Zêtres » et des histoires avec Mille-Feuilles et Petit Lu. Pour animer la soirée, retrouver une scène ouverte avec 4 groupes dont les Chicos de Lobelias, Bro Gwenn Reggae Band, Glao et Lupo. Et un moment convivial grâce à des stands de nourriture et de buvette.

La Coulée Verte

Gratuit et ouvert à tous.

Restauration sur place.

Parc de la Coulée Verte Coulée verte avenue Anne de Bretange Guérande 44350 Beauséjour Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-08-26T15:30:00+02:00 – 2023-08-26T23:00:00+02:00

festival musique

Antoine Hermange