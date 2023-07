Zyc’ô Remparts 2023 Parc de la Coulée Verte Guérande, 15 juillet 2023, Guérande.

Zyc’ô Remparts 2023 Samedi 15 juillet, 18h00 Parc de la Coulée Verte Entrée libre

Zyc’ô Remparts revient le 15 juillet pour sa 9è édition, avec au programme Merzhin, PHEROCE, Do the Dirt et Beryce, gagnant du Tremplin Zyc’ô Remparts 2023.

Une programmation rock où se mêlent guitare, instruments à vent et notes celtiques, mais aussi des morceaux plus folk, des compositions rock-électro ou des sons oniriques. Il y en a pour tous les goûts !

Rendez-vous samedi 15 juillet à partir de 18h à la Coulée verte.

Entrée libre.

Buvette et restauration sur place avec au menu cette année : moules-frites

Parc de la Coulée Verte Coulée verte avenue Anne de Bretange Guérande 44350 Beauséjour Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T18:00:00+02:00 – 2023-07-15T23:59:00+02:00

