Brive Festival 2023- Soirée du 20 juillet Parc de la Corrèze Brive-la-Gaillarde
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Brive Festival 2023- Soirée du 20 juillet Parc de la Corrèze Brive-la-Gaillarde, 20 juillet 2023, Brive-la-Gaillarde.
Brive-la-Gaillarde,Corrèze
Angèle-Craig David-Adé. A partir de 19h30. Billetterie: www.brivefestival.com, Office de tourisme de Brive.
2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 . .
Parc de la Corrèze
Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Angèle-Craig David-Adé. From 7.30pm. Tickets at: www.brivefestival.com, Brive Tourist Office
Angèle-Craig David-Adé. A partir de las 19.30 h. Entradas en: www.brivefestival.com, Oficina de Turismo de Brive
Angèle-Craig David-Adé. Ab 19:30 Uhr. Eintrittskarten: www.brivefestival.com, Tourismusbüro Brive
Mise à jour le 2023-06-13 par Brive Tourisme