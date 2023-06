Lectures sous les arbres [Vivez l’été] Parc de la Commune de Paris Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Lectures sous les arbres [Vivez l’été] Parc de la Commune de Paris Villeurbanne, 11 juillet 2023, Villeurbanne. Lectures sous les arbres [Vivez l’été] Mardi 11 juillet, 10h30 Parc de la Commune de Paris Ouvrez grand les oreilles, voyagez avec les mots, et partagez ce plaisir en famille.

Pour cette séance, rendez-vous au parc de la Commune de Paris, en présence du conteur Ernest Afriyié. _En partenariat avec le centre social de Cusset.

Parc de la Commune de Paris Rue Pierre Voyant Villeurbanne 69100 Cusset Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

2023-07-11T10:30:00+02:00 – 2023-07-11T12:00:00+02:00

