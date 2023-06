Festival de jeux « Jouez l’été » Parc de la Commune de Paris Villeurbanne, 8 juillet 2023, Villeurbanne.

Festival de jeux « Jouez l’été » 8 et 9 juillet Parc de la Commune de Paris Entrée gratuite

Nous vous invitons au festival de jeux organisé par la FAJIRA en partenariat avec la Ville de Villeurbanne via le festival Vivez l’été !

La fédération d’associations et des acteurs du jeu souhaite vous faire passer un bon moment autour du jeu de société, dans l’agréable « Parc de la Commune de Paris » au cœur de Villeurbanne !

À tout âge, le jeu de société permet de s’amuser, de développer ses capacités de communication et ses capacités cognitives : apprentissage de règles, stratégie, imaginaire, abstraction, mémoire.

Au programme :

– Jeux de plateau

– Des jeux géants en bois

– Pour les plus petits : parcours motricité & jeux de construction

– Des Associations: Ambiances et Jeux, CLUJI, Colline aux Trèfles, Mission Jeux, Les Myriades Ludiques.

– Des auteurs en démonstration de jeux et en dédicace dont Florian Desfougères du Projet CarTylion qui nous présentera ces jeux «Conseil de guerre, Infiltrés et Sagascade »

– Des illustrateurs dont Matthieu Martin qui a réalisé notre affiche et dédicacera sa toute nouvelle illustration de jeu « Alvéola » de chez Two Manta.

– Des éditeurs

– Une boutique pour l’achat de vos jeux préférés : Le Monde en Jeux

– Une buvette (Boissons soft, bière, burgers ….)

Plus d’informations ici

Parc de la Commune de Paris Rue Pierre Voyant Villeurbanne 69100 Cusset Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.facebook.com/events/964113174787855?ref=newsfeed »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T20:00:00+02:00

2023-07-09T10:00:00+02:00 – 2023-07-09T19:00:00+02:00

Jeux Festival