FESTI’PARC Parc de la Commune de Paris, 9 juin 2023, Villeurbanne. FESTI’PARC 9 juin – 1 juillet Parc de la Commune de Paris Gratuit Un festival pour les artistes amateurs Dédié exclusivement aux artistes amateurs, dont certains peuvent être en voie de professionnalisation, le Festi’Parc est ouvert à toutes les pratiques artistiques issues de toutes disciplines.

Le Centre Social de Cusset y invite les artistes à s’essayer à une scène ouverte et à présenter leur production à un public large. La sonorisation et les éclairages sont assurés par nos soins. Des habitants engagés En tant qu’acteur du territoire, soucieux de la valorisation du vivre ensemble, de l’individu et du collectif, le centre social de Cusset invite les habitants à s’impliquer et à être à l’initiative de la création d’une programmation variée !

En effet, un jury d’habitants est constitué pour définir la programmation des soirées, et voter pour leurs artistes favoris. La petite restauration est assurée par des associations ou collectifs d’habitants issus du quartier. Les 09, 16, 23 juin et 1er juillet : tous en scène !

Au plaisir de vous croiser sur scène, à son pourtour arboré ou autour d'un apéritif !

