Ad Astra Parc de la Colonne Toulouse, 26 juillet 2023, Toulouse.

Ad Astra Mercredi 26 juillet, 21h45 Parc de la Colonne Entrée libre

Séance précédée du concert Super Panela à 20h

L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système solaire à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il est confronté à des révélations mettant en cause la nature même de l’existence humaine, et notre place dans l’univers.

Parc de la Colonne rue Urbain le Verrier 31500 Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T21:45:00+02:00 – 2023-07-26T23:50:00+02:00

©The Walt Disney Company