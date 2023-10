Cet évènement est passé E.T. l’extra-terrestre Parc de la Colonne Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse E.T. l’extra-terrestre Parc de la Colonne Toulouse, 12 juillet 2023, Toulouse. E.T. l’extra-terrestre Mercredi 12 juillet, 21h45 Parc de la Colonne Entrée libre Elliot, 10 ans, vit dans la banlieue d’une ville américaine. Une nuit, il fait la rencontre d’une créature venue de l’espace qui a malencontreusement été abandonnée sur Terre par ses compagnons. Elliot décide d’apprivoiser E.T. l’extra-terrestre, qui, non content d’être doué d’une intelligence supérieure, possède également des pouvoirs surnaturels. Une amitié extraordinaire se tisse entre ces deux êtres. En lien avec la projection Ateliers d’arts plastiques sur le thème des étoiles samedi 29 juillet de 10h à 12h (enfants/ados) & de 14h à 17h (adultes) au Centre culturel Bonnefoy. Parc de la Colonne rue Urbain le Verrier 31500 Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-bonnefoy »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

