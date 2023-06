Visite théâtralisée de Clérieux Parc de la Cité Clerval Clérieux, 25 juillet 2023, Clérieux.

Clérieux,Drôme

Mardi 25 juillet à 20h à Clérieux



Après la visite théâtralisée, une exposition d’affiches publicitaires de l’ancienne usine PRATIC sera proposée à la bibliothèque par l’« Association

Patrimoine, Culture et Tradition» de Clérieux..

2023-07-25 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-25 . .

Parc de la Cité Clerval Rue Pratic

Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Tuesday, July 25th at 8pm in Clérieux



After the theatrical visit, an exhibition of advertising posters of the former PRATIC factory will be proposed at the library by the « Association de l?Association de l’Enfance de Clérieux » Association

Culture and Tradition » of Clérieux.

Martes 25 de julio a las 20.00 horas en Clérieux



Tras la visita teatralizada, tendrá lugar en la biblioteca una exposición de carteles publicitarios de la antigua fábrica PRATIC a cargo de la « Association des affiches publicitaires de l? Asociación

De Clérieux.

Dienstag, 25. Juli um 20 Uhr in Clérieux



Nach der theatralischen Führung wird in der Bibliothek eine Ausstellung von Werbeplakaten der ehemaligen PRATIC-Fabrik gezeigt, die von der « l’association » organisiert wird Association

Patrimoine, Culture et Tradition » von Clérieux.

Mise à jour le 2023-05-24 par Valence Romans Tourisme