« Bougez-vous contre les violences faites aux femmes ! » Parc de la Citadelle Saint-André-lez-Lille Catégories d’Évènement: Nord

Saint-André-lez-Lille « Bougez-vous contre les violences faites aux femmes ! » Parc de la Citadelle Saint-André-lez-Lille, 24 novembre 2023, Saint-André-lez-Lille. « Bougez-vous contre les violences faites aux femmes ! » Vendredi 24 novembre, 19h30 Parc de la Citadelle Pour cette nouvelle édition, poursuivez votre mobilisation ! Rendez-vous dès 19H30 à la Citadelle pour marcher (5 km) ou courir (5 ou 10 km). Pour en savoir plus et s’inscrire à l’événement : www.lille-athletisme.com Par le LMA, OLF ! 59 et la Ville de Lille Cet événement vous est proposé dans le cadre de la programmation Ville de Lille autour du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Parc de la Citadelle Allée des Marronniers 59000 Lille Saint-André-lez-Lille 59350 Lille Nord Hauts-de-France https://www.lille-athletisme.fr/ https://www.facebook.com/events/2328946714036340/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.lille-athletisme.com »}] [{« link »: « http://www.lille-athletisme.com »}] Départ au Niveau de Quartier Libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00

2023-11-24T19:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00 Lo Presti Thomas Détails Catégories d’Évènement: Nord, Saint-André-lez-Lille Autres Lieu Parc de la Citadelle Adresse Allée des Marronniers 59000 Lille Ville Saint-André-lez-Lille Departement Nord Lieu Ville Parc de la Citadelle Saint-André-lez-Lille latitude longitude 50.645215;3.049135

Parc de la Citadelle Saint-André-lez-Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-andre-lez-lille/