Nord La vie du bois mort Parc de la Citadelle Lille, 26 août 2023, Lille. La vie du bois mort Samedi 26 août, 10h00 Parc de la Citadelle Gratuit. Sur inscription. Quoi de plus vivant qu’un arbre mort ! Plus qu’un refuge, c’est un support pour la vie mais aussi un maillon essentiel dans l’équilibre du cycle de fonctionnement d’un écosystème forestier. Venez découvrir ce petit monde lors d’une introduction à la découverte des champignons et insectes décomposeurs. A partir de 7 ans.

Sur inscription au 03 62 26 08 28 ou à parcdelacitadelle@mairie-lille.fr

Parc de la Citadelle
Parc de la Citadelle, Lille
Lille 59130 Vauban-Esquermes
Nord Hauts-de-France
https://parcdelacitadelle.lille.fr/

2023-08-26T10:00:00+02:00 – 2023-08-26T12:00:00+02:00

