A la découverte des plantes sauvages comestibles Parc de la Citadelle Lille, 25 août 2023, Lille.

Mauvaises herbes ? Indésirables ? Envahissantes ?

Et si nous éliminions ces termes péjoratifs souvent attribués par manque de connaissance aux plantes de nos jardins et nos sous-bois, pour plutôt mettre en avant leurs propriétés parfois exceptionnelles ?

Ortie, ronces, pissenlits, plantain, pâquerettes et ail des ours sont autant de plantes sauvages comestibles que nous gagnerions tous à apprécier à leur juste valeur. Venez à leur (re)découverte à travers cette balade commentée dans le Parc de la Citadelle.

Public adulte.

Gratuit.

Sur réservation au 03 62 26 08 28 ou à parcdelacitadelle@mairie-lille.fr

Parc de la Citadelle Parc de la Citadelle, Lille Lille 59130 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France https://parcdelacitadelle.lille.fr/ 0362260828 parcdelacitadelle@mairie-lille.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T18:00:00+02:00 – 2023-08-25T20:00:00+02:00

